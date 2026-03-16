Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 16 Μαρτίου

Σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου, Σύναξη της Παναγίας Ρόδον Αμάραντον, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Οσίου Χριστοδούλου θαυματουργού εν Πάτμω, Αγίου Ιουλιανού.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Χριστόδουλος, Χριστοδούλη*
- Ιουλιανός, Γιουλιανός, Γιολανός
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:34
Δύση ήλιου: 18:33
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 58 λεπτά
Σελήνη 26.8 ημερών
