Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 16 Μαρτίου

Σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου, Σύναξη της Παναγίας Ρόδον Αμάραντον, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Οσίου Χριστοδούλου θαυματουργού εν Πάτμω, Αγίου Ιουλιανού.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Χριστόδουλος, Χριστοδούλη*

Ιουλιανός, Γιουλιανός, Γιολανός

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:34

Δύση ήλιου: 18:33

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 58 λεπτά

Σελήνη 26.8 ημερών