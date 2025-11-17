Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου

Σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των του Αγίου Γενναδίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Γεννάδιος, Γενάδιος
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας
- Διεθνής Ημέρα Σπουδαστών
Ανατολή ήλιου: 07:08
Δύση ήλιου: 17:12
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 4 λεπτά
Σελήνη 27 ημερών
