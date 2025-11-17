Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των του Αγίου Γενναδίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Γεννάδιος, Γενάδιος

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας
  • Διεθνής Ημέρα Σπουδαστών

Ανατολή ήλιου: 07:08

Δύση ήλιου: 17:12

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 4 λεπτά

Σελήνη 27 ημερών

