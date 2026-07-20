Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου

Σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Προφήτη Ηλία.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ηλίας, Λιάκος, Λιάκουρας, Λίας, Ηλιάνα, Λιάνα, Ηλιάννα, Ήλια
Ανατολή ήλιου: 06:18
Δύση ήλιου: 20:44
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 26 λεπτά
Σελήνη 6.4 ημερών
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