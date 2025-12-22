Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αναστασίας Φαρμακολύτριας, Αγίου Ζωίλου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αναστασία, Νατάσα, Νανά, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα, Σάσα*
- Ζωΐλος, Ζωΐλα
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:37
Δύση ήλιου: 17:09
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 32 λεπτά
Σελήνη 2.1 ημερών
