Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αναστασίας Φαρμακολύτριας, Αγίου Ζωίλου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Αναστασία, Νατάσα, Νανά, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα, Σάσα*

Ζωΐλος, Ζωΐλα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:37

Δύση ήλιου: 17:09

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 32 λεπτά

Σελήνη 2.1 ημερών