Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αναστασίας Φαρμακολύτριας, Αγίου Ζωίλου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Αναστασία, Νατάσα, Νανά, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα, Σάσα*
  • Ζωΐλος, Ζωΐλα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:37

Δύση ήλιου: 17:09

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 32 λεπτά

Σελήνη 2.1 ημερών

