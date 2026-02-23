Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, Καθαρά Δευτέρα, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Πολυκάρπου Ιερομάρτυρος, Οσίου Πολυχρονίου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Πολύκαρπος, Πολυκάρπης, Πολυκαρπία, Πολυκάρπη, Πολυκαρπίτσα, Πολυκαρπούλα

Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης, Πολυχρονία, Πολυχρονούλα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:04

Δύση ήλιου: 18:12

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 7 λεπτά

Σελήνη 6.2 ημερών