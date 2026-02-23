Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, Καθαρά Δευτέρα, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Πολυκάρπου Ιερομάρτυρος, Οσίου Πολυχρονίου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Πολύκαρπος, Πολυκάρπης, Πολυκαρπία, Πολυκάρπη, Πολυκαρπίτσα, Πολυκαρπούλα
- Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης, Πολυχρονία, Πολυχρονούλα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:04
Δύση ήλιου: 18:12
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 7 λεπτά
Σελήνη 6.2 ημερών
