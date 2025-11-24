Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

Σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Ιερομαρτύρων Κλήμεντος Πάπα Ρώμης και Πέτρου επισκόπου Αλεξανδρείας, Ερμογένους επισκόπου Ακραγαντίνων.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.
Ανατολή ήλιου: 07:15
Δύση ήλιου: 17:08
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 53 λεπτά
Σελήνη 3.7 ημερών
- «Ενδείξεις για σοβαρή πανελλαδική κακοκαιρία»: Βροχές, χιόνια και «γεύση χειμώνα» σύμφωνα με τον Τσατραφύλλια
- 8 ζευγάρια που ερωτεύτηκαν στα γυρίσματα τηλεοπτικών σειρών και μάλλον δεν το ήξερες
- Κλέλια Ανδριολάτου για τα σχόλια των «Αταίριαστων» στις φωτογραφίες της με μαγιό: «Αισθάνθηκα αμήχανα»
- Ούτε περίπτερο, ούτε καφέ: Το ελληνικό χωριό που έχει μόνο ένα αστεροσκοπείο και μία ταβέρνα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.