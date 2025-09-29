Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζει ο:
- Κυριάκος
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ναυτική Ημέρα
Ανατολή ήλιου: 07:19
Δύση ήλιου: 19:11
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 52 λεπτά
Σελήνη 6.8 ημερών
