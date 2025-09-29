Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζει ο:

  • Κυριάκος

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ναυτική Ημέρα

Ανατολή ήλιου: 07:19

Δύση ήλιου: 19:11

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 52 λεπτά

Σελήνη 6.8 ημερών

