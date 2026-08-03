Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου

Σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Ολυμπίου μάρτυρος του επάρχου, Αγίας Σαλώμης Μυροφόρου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ολύμπιος
- Σαλώμη, Σαλώμα
Ανατολή ήλιου: 06:29
Δύση ήλιου: 20:32
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 3 λεπτά
Σελήνη 19.3 ημερών
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