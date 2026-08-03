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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτό | Unsplash
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Σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Ολυμπίου μάρτυρος του επάρχου, Αγίας Σαλώμης Μυροφόρου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ολύμπιος
  • Σαλώμη, Σαλώμα

Ανατολή ήλιου: 06:29

Δύση ήλιου: 20:32

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 3 λεπτά

Σελήνη 19.3 ημερών

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