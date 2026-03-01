Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 1 Μαρτίου

Σήμερα, Κυριακή 1 Μαρτίου, Κυριακή της Ορθοδοξίας (Α΄ Κυριακή των νηστειών), σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίας Ευδοκίας Οσιομάρτυρος, Αγίου Παρασκευά Νεομάρτυρος, Αγίου Χαρισίου του Μάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ευδοκία, Ευδοκούλα, Ευδοκίτσα, Ευδοκή, Εύη
- Παράσχος, Πάρης, Πάρις
- Χαρίσιος, Χάρισος, Χαρίσης, Χαρίσα
- Λωξάνδρα, Λωξάντρα
- Ρωξάνη, Ρωξάνα
- Ορθοδόξης, Δόξης, Δοξάκης, Ορθοδοξία, Δόξα, Ορθούλα
- Άξιος, Άξια
Ανατολή ήλιου: 06:56
Δύση ήλιου: 18:18
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 22 λεπτά
Σελήνη 12.6 ημερών
