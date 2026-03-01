Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 1 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 1 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Κυριακή 1 Μαρτίου, Κυριακή της Ορθοδοξίας (Α΄ Κυριακή των νηστειών), σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίας Ευδοκίας Οσιομάρτυρος, Αγίου Παρασκευά Νεομάρτυρος, Αγίου Χαρισίου του Μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ευδοκία, Ευδοκούλα, Ευδοκίτσα, Ευδοκή, Εύη
  • Παράσχος, Πάρης, Πάρις
  • Χαρίσιος, Χάρισος, Χαρίσης, Χαρίσα
  • Λωξάνδρα, Λωξάντρα
  • Ρωξάνη, Ρωξάνα
  • Ορθοδόξης, Δόξης, Δοξάκης, Ορθοδοξία, Δόξα, Ορθούλα
  • Άξιος, Άξια

Ανατολή ήλιου: 06:56

Δύση ήλιου: 18:18

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 22 λεπτά

Σελήνη 12.6 ημερών

