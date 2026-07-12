Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 12 Ιουλίου

Σήμερα, Κυριακή 12 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίας Βερονίκης αιμορροούσης, Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, Άγιοι Πρόκλος και Ιλάριος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Βερονίκη, Βερόνικα, Βέρα, Βερενίκη

Παΐσιος, Παΐσης, Παϊσία*

Ιλάριος*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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