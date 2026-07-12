Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 12 Ιουλίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 12 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
παγωτά pexels
Παγωτά | Pexels
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σήμερα, Κυριακή 12 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίας Βερονίκης αιμορροούσης, Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, Άγιοι Πρόκλος και Ιλάριος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Βερονίκη, Βερόνικα, Βέρα, Βερενίκη
  • Παΐσιος, Παΐσης, Παϊσία*
  • Ιλάριος*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:12

Δύση ήλιου: 20:49

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 36 λεπτά

Σελήνη 27.2 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ