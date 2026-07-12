Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 12 Ιουλίου

Σήμερα, Κυριακή 12 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίας Βερονίκης αιμορροούσης, Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, Άγιοι Πρόκλος και Ιλάριος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Βερονίκη, Βερόνικα, Βέρα, Βερενίκη
- Παΐσιος, Παΐσης, Παϊσία*
- Ιλάριος*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
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