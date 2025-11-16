Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 16 Νοεμβρίου

Σήμερα, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Παρθενομάρτυρος Ιφιγενείας, Ματθαίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ιφιγένεια
- Ματθαίος, Μαθιός, Μαθαίος, Ματθούλα, Ματθίλδη, Θίλδα, Τίτα, Μαθούλα
Παγκόσμιες ημέρες
- Διεθνής Ημέρα Ανεκτικότητας
Ανατολή ήλιου: 07:07
Δύση ήλιου: 17:12
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 6 λεπτά
Σελήνη 26.1 ημερών
