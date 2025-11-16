Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 16 Νοεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 16 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Παρθενομάρτυρος Ιφιγενείας, Ματθαίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Ιφιγένεια
  • Ματθαίος, Μαθιός, Μαθαίος, Ματθούλα, Ματθίλδη, Θίλδα, Τίτα, Μαθούλα

Παγκόσμιες ημέρες

  • Διεθνής Ημέρα Ανεκτικότητας

Ανατολή ήλιου: 07:07

Δύση ήλιου: 17:12

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 6 λεπτά

Σελήνη 26.1 ημερών

