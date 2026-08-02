Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 2 Αυγούστου

Σήμερα, Κυριακή 2 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Οσίου Ιουστινιανού Β΄ του βασιλέως.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζει ο:
- Ιουστινιανός
Παγκόσμιες ημέρες
- Ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ρομά
Ανατολή ήλιου: 06:29
Δύση ήλιου: 20:33
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 5 λεπτά
Σελήνη 18.4 ημερών
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