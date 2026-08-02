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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 2 Αυγούστου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 2 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτό | Unsplash
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Σήμερα, Κυριακή 2 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Οσίου Ιουστινιανού Β΄ του βασιλέως.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζει ο:

  • Ιουστινιανός

Παγκόσμιες ημέρες

  • Ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ρομά

Ανατολή ήλιου: 06:29

Δύση ήλιου: 20:33

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 5 λεπτά

Σελήνη 18.4 ημερών

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