Η πρώτη ημέρα του Αυγούστου του 2026 ανήκει πλέον στο παρελθόν, παραδίδοντας τη σκυτάλη στο απόλυτο σκοτάδι μιας εφιαλτικής νύχτας. Tα εναέρια μέσα έχουν αναγκαστικά επιστρέψει στις βάσεις τους μετά τη δύση του ηλίου, ο πύρινος κλοιός σφίγγει απειλητικά τη χώρα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι εθελοντές και οι εξουθενωμένοι κάτοικοι έχουν πλέον αφεθεί σε μια απεγνωσμένη, τιτάνια μάχη με τις φλόγες στα σκοτεινά μέτωπα του Πόρτο Γερμενό, της Βοιωτίας, της Φωκίδας και της Αιγιάλειας.

Εκεί που η φωτιά συνεχίζει να αφήνει πίσω της καμένη γη, κατεστραμμένες περιουσίες και την αίσθηση της απόλυτης αλλοφροσύνης, όλοι μετρούν τις ώρες μέχρι να ξημερώσει.

Xαρακτηριστικά «mega fire» στο Πόρτο Γερμενό

Στο Πόρτο Γερμενό, η κατάσταση διατηρεί τις πιο δραματικές της αποχρώσεις. Η πυρκαγιά, έχοντας χαρακτηριστικά mega fire, καταπίνει τεράστιες εκτάσεις παρθένου δάσους στον Κιθαιρώνα και κυκλώνει οικισμούς για δεύτερο συνεχή εικοσιτετράωρο. Οι μνήμες από την προηγούμενη νύχτα παραμένουν νωπές, όταν πάνω από χίλιοι εκατόν πενήντα άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν άρον-άρον τις εστίες τους, αναζητώντας καταφύγιο ακόμα και μέσα στη θάλασσα.

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Εν μέσω λυσσαλέων ανέμων και εκρήξεων, το χωριό καιγόταν από άκρη σε άκρη, με τις φλόγες να καταστρέφουν ολοσχερώς σπίτια – μεταξύ των οποίων και η κατοικία του γνωστού ηθοποιού Τάσου Χαλκιά – καθώς και ένα πυροσβεστικό όχημα.

Ο πύρινος εφιάλτης οδήγησε στην αποστολή νέων μηνυμάτων από το 112, με την εντολή εκκένωσης να αφορά τους κατοίκους της Ψάθας και του Αλεποχωρίου, ενώ μέσα στο σκοτάδι οι δυνάμεις παλεύουν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς προς την Ψάθα.

Είχαν ήδη προηγηθεί από το μεσημέρι του Σαββάτου οι εκκενώσεις στους οικισμούς Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος. Όσο υπήρχε το φως της ημέρας, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι τρεις δεξαμενές στα Βίλια που επέτρεπαν στα ελικόπτερα να ανεφοδιάζονται σε ελάχιστο χρόνο, ενώ τώρα, μέσα στη νύχτα, η συνδρομή του Στρατού παραμένει κρίσιμη με τα βαριά μηχανήματα να διανοίγουν συνεχώς αντιπυρικές ζώνες και αναχώματα.

Ο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος, έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή, τονίζοντας πως πρωτίστως πρέπει να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης και έπειτα θα ακολουθήσει η καταγραφή των τεράστιων ζημιών.

Η άνιση αναμέτρηση στη Στερεά Ελλάδα

Στη Στερεά Ελλάδα, οι ισχυροί άνεμοι έχουν μετατρέψει την κατάσβεση σε έναν πραγματικό άθλο απέναντι στα στοιχεία της φύσης. Στη Βοιωτία, η κατάσταση παραμένει οριακή καθώς οι φλόγες μπήκαν μέσα σε οικισμούς, τυλίγοντας σπίτια μόλις είχε ολοκληρωθεί η ασφαλής απομάκρυνση των κατοίκων. Τις νυχτερινές αυτές ώρες, οι επίγειες προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί βόρεια της Δόμβραινας και προς τη Λιβαδόστρα.

Παρά τη συγκρατημένα αισιόδοξη εικόνα που περιέγραψε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, ο ίδιος προειδοποίησε πως οι συνεχείς αναζωπυρώσεις δεν αφήνουν κανένα απολύτως περιθώριο εφησυχασμού, προσθέτοντας πως στο μέτωπο του Ευπαλίου οι ανοικτές εστίες βρίσκονται πλέον σε βάθος και ευτυχώς δεν απειλούν άμεσα κατοικημένες περιοχές.

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Στη Φωκίδα, αν και η εικόνα εμφανίζεται τώρα πιο διαχειρίσιμη, προηγήθηκαν ώρες απόλυτου πανικού. Η φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στο Σκάλωμα πέρασε το ρέμα της Μαντήλας και περικύκλωσε το χωριό, μπαίνοντας μέχρι και στις αυλές των σπιτιών. Το 112 είχε ηχήσει από νωρίς το μεσημέρι για την εκκένωση των χωριών Πηγή, Κλήμα, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα, αφήνοντας πίσω όσους αρνήθηκαν να φύγουν να παλεύουν απελπισμένα στο λυκόφως για να σώσουν τις περιουσίες τους καταβρέχοντας το έδαφος.

Δραματικές ώρες στην Αιγιάλεια

Ο πύρινος όλεθρος αποτυπώθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο και στην Αιγιάλεια, αφήνοντας πίσω του θεόρατες φλόγες να φωτίζουν το νυχτερινό τοπίο και καμένη γη. Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες δεν στάθηκαν ικανές να σώσουν όλες τις κατοικίες, με τη συγκλονιστική στιγμή της κατάρρευσης ενός μπαλκονιού καμένου σπιτιού σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση να συμπυκνώνει το μέγεθος της καταστροφής.

Μετά και την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τις κοινότητες Αρραβωνίτσα και Νέος Ερινεός, η μάχη δίνεται πλέον αποκλειστικά από εδάφους. Ενενήντα έξι πυροσβέστες, τέσσερις εξειδικευμένες ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και τριάντα πυροσβεστικά οχήματα με την υποστήριξη υδροφόρων, βρίσκονται ακροβολισμένοι στην πρώτη γραμμή.

Η απουσία της εναέριας υποστήριξης των οκτώ αεροπλάνων και των τριών ελικοπτέρων, που επιχείρησαν εντατικά μέχρι να πέσει το σκοτάδι, κάνει το έργο τους αφόρητα δύσκολο.

Τώρα, μέσα στη νύχτα, η αγωνία κορυφώνεται. Οι αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή και οι πυροσβέστες κρατούν τα μέτωπα με νύχια και με δόντια, ενώ οι κάτοικοι κοιτούν τις κόκκινες λάμψεις στον ορίζοντα. Όλοι περιμένουν καρτερικά να ξημερώσει η 2η Αυγούστου 2026, ελπίζοντας ότι το πρώτο φως της ημέρας και ο βρυχηθμός των εναέριων μέσων που θα απογειωθούν ξανά, θα φέρουν επιτέλους την πολυπόθητη ύφεση.

Red Code για Αττική, Βοιωτία και Εύβοια την Κυριακή

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται αύριο, Κυριακή 2 Αυγούστου 2026, η Περιφέρεια Αττικής και οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας, καθώς οι συγκεκριμένες περιοχές αντιμετωπίζουν πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Η απόφαση ενεργοποιεί το ανώτερο επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών και τον περιορισμό των συνεπειών τους.

Η κατάσταση κινητοποίησης Red Code προβλέπει την πλήρη ενεργοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με ανάπτυξη του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και όλων των διαθέσιμων μέσων και πόρων, ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Στόχος είναι η άμεση επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, αλλά και η αποτελεσματική διαχείριση οποιωνδήποτε συνεπειών προκύψουν από αυτή.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και τις ειδοποιήσεις που αποστέλλονται μέσω του 112.