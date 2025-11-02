Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 2 Νοεμβρίου

Σήμερα, Κυριακή 2 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Ακίνδυνου Αφθονίου Ελπιδοφόρου Πηγασίου και Ανεμποδίστου των Μαρτύρων.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ακίνδυνος, Ακίνδυνη

Ανεμπόδιστος, Ανεμπόδιστη

Αφθόνιος, Αφθονία

Ελπιδηφόρος, Ελπιδοφόρος, Ελπιδηφόρα, Ελπιδοφόρα

Πήγασος, Πηγάσιος, Πηγασία

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:52

Δύση ήλιου: 17:25

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 33 λεπτά

Σελήνη 11.2 ημερών