Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 2 Νοεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 2 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
cupcakes
Cupcakes | Pixabay
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Κυριακή 2 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Ακίνδυνου Αφθονίου Ελπιδοφόρου Πηγασίου και Ανεμποδίστου των Μαρτύρων.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Ακίνδυνος, Ακίνδυνη
  • Ανεμπόδιστος, Ανεμπόδιστη
  • Αφθόνιος, Αφθονία
  • Ελπιδηφόρος, Ελπιδοφόρος, Ελπιδηφόρα, Ελπιδοφόρα
  • Πήγασος, Πηγάσιος, Πηγασία

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:52

Δύση ήλιου: 17:25

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 33 λεπτά

Σελήνη 11.2 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ