Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 2 Νοεμβρίου

Σήμερα, Κυριακή 2 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Ακίνδυνου Αφθονίου Ελπιδοφόρου Πηγασίου και Ανεμποδίστου των Μαρτύρων.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ακίνδυνος, Ακίνδυνη
- Ανεμπόδιστος, Ανεμπόδιστη
- Αφθόνιος, Αφθονία
- Ελπιδηφόρος, Ελπιδοφόρος, Ελπιδηφόρα, Ελπιδοφόρα
- Πήγασος, Πηγάσιος, Πηγασία
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:52
Δύση ήλιου: 17:25
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 33 λεπτά
Σελήνη 11.2 ημερών
