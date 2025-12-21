Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Θεμιστοκλέους, Αγίας Ιουλιανής μάρτυρος, Δικαίων Πατριάρχου Iακώβ υιού Iσαάκ - Iακώβ υιού Mατθάν και Ιωσήφ υιού Iακώβ, Κυριακή προ της Χριστού γεννήσεως.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Θεμιστοκλής, Θέμης, Θεμιστοκλεία, Θεμίστω*

Θέμις, Θέμιδα

Ιουλία, Ιουλιανή, Ιουλίτσα, Γιουλία, Γιούλα, Γιουλίτσα, Τζούλια, Γιούλη, Ιούλιος*

Ιακώβ

Γιακουμής*

Ιωσήφ, Σήφης, Ιωσηφίνα, Ζοζεφίνα, Τζέσικα, Τζέσσικα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:37

Δύση ήλιου: 17:09

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 32 λεπτά

Σελήνη 1.2 ημερών