Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Θεμιστοκλέους, Αγίας Ιουλιανής μάρτυρος, Δικαίων Πατριάρχου Iακώβ υιού Iσαάκ - Iακώβ υιού Mατθάν και Ιωσήφ υιού Iακώβ, Κυριακή προ της Χριστού γεννήσεως.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Θεμιστοκλής, Θέμης, Θεμιστοκλεία, Θεμίστω*
  • Θέμις, Θέμιδα
  • Ιουλία, Ιουλιανή, Ιουλίτσα, Γιουλία, Γιούλα, Γιουλίτσα, Τζούλια, Γιούλη, Ιούλιος*
  • Ιακώβ
  • Γιακουμής*
  • Ιωσήφ, Σήφης, Ιωσηφίνα, Ζοζεφίνα, Τζέσικα, Τζέσσικα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:37

Δύση ήλιου: 17:09

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 32 λεπτά

Σελήνη 1.2 ημερών

