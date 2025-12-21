Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Θεμιστοκλέους, Αγίας Ιουλιανής μάρτυρος, Δικαίων Πατριάρχου Iακώβ υιού Iσαάκ - Iακώβ υιού Mατθάν και Ιωσήφ υιού Iακώβ, Κυριακή προ της Χριστού γεννήσεως.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Θεμιστοκλής, Θέμης, Θεμιστοκλεία, Θεμίστω*
- Θέμις, Θέμιδα
- Ιουλία, Ιουλιανή, Ιουλίτσα, Γιουλία, Γιούλα, Γιουλίτσα, Τζούλια, Γιούλη, Ιούλιος*
- Ιακώβ
- Γιακουμής*
- Ιωσήφ, Σήφης, Ιωσηφίνα, Ζοζεφίνα, Τζέσικα, Τζέσσικα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:37
Δύση ήλιου: 17:09
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 32 λεπτά
Σελήνη 1.2 ημερών
