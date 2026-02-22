Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, Της Τυροφάγου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Οσίου Θαλασσίου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Θαλάσσιος, Θαλάσσης, Θάλασσα, Θαλασσινή, Θαλασσιά, Θαλασσία

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης

Ανατολή ήλιου: 07:06

Δύση ήλιου: 18:11

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 5 λεπτά

Σελήνη 5.1 ημερών

