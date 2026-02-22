Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, Της Τυροφάγου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Οσίου Θαλασσίου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Θαλάσσιος, Θαλάσσης, Θάλασσα, Θαλασσινή, Θαλασσιά, Θαλασσία
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης
Ανατολή ήλιου: 07:06
Δύση ήλιου: 18:11
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 5 λεπτά
Σελήνη 5.1 ημερών
- Ποιοι κυβερνούσαν τη Μαφία; Οι Πέντε Οικογένειες που έγιναν θρύλος
- Antigoni: Πολύ πριν τη Eurovision, όταν έμπαινε στο βρετανικό Love Island
- Καθαρά Δευτέρα: Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ - Ποια θα είναι ανοιχτά
- Οι Δύο Ξένοι φεύγουν και μια αγαπημένη κωμική σειρά επιστρέφει τα μεσημέρια στο Mega
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.