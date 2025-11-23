Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου

Σήμερα, Κυριακή 23 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Οσίου Αμφιλοχίου επισκόπου Ικονίου, Οσίου Ελένου επισκόπου Ταρσού.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αμφιλόχιος, Αμφιλοχία
- Έλενος, Λένος
Ανατολή ήλιου: 07:14
Δύση ήλιου: 17:08
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 54 λεπτά
Σελήνη 2.8 ημερών
