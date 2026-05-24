Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 24 Μαΐου

Σήμερα, Κυριακή 24 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Μελετίου και συν αυτώ Μαρτύρων.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Παλλαδία, Παλαδία, Παλλάδα, Παλάδα

Μαρκιανή, Μαρκιάνα

Φωτεινή, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ*

Χριστιανός, Χριστιανή

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Ευρωπαϊκή Ημέρα Πάρκων

Ανατολή ήλιου: 06:08

Δύση ήλιου: 20:35

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 28 λεπτά

Σελήνη 8.3 ημερών