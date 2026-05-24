Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 24 Μαΐου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 24 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο.

Σήμερα, Κυριακή 24 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Μελετίου και συν αυτώ Μαρτύρων.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Παλλαδία, Παλαδία, Παλλάδα, Παλάδα
  • Μαρκιανή, Μαρκιάνα
  • Φωτεινή, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ*
  • Χριστιανός, Χριστιανή

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Ευρωπαϊκή Ημέρα Πάρκων

Ανατολή ήλιου: 06:08

Δύση ήλιου: 20:35

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 28 λεπτά

Σελήνη 8.3 ημερών

