Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 24 Μαΐου

Σήμερα, Κυριακή 24 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Μελετίου και συν αυτώ Μαρτύρων.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Παλλαδία, Παλαδία, Παλλάδα, Παλάδα
- Μαρκιανή, Μαρκιάνα
- Φωτεινή, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ*
- Χριστιανός, Χριστιανή
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Ευρωπαϊκή Ημέρα Πάρκων
Ανατολή ήλιου: 06:08
Δύση ήλιου: 20:35
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 28 λεπτά
Σελήνη 8.3 ημερών
