Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 28 Ιουνίου

Σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η Εύρεση Τιμίων Λειψάνων Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου και η μνήμη του Οσίου Γερμανού του Ρώσου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα*

Γερμανός

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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