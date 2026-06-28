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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 28 Ιουνίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 28 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτό Pexels
Παγωτό | Pexels
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Σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η Εύρεση Τιμίων Λειψάνων Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου και η μνήμη του Οσίου Γερμανού του Ρώσου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα*
  • Γερμανός

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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