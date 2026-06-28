Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 28 Ιουνίου

Σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η Εύρεση Τιμίων Λειψάνων Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου και η μνήμη του Οσίου Γερμανού του Ρώσου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα*
- Γερμανός
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:05
Δύση ήλιου: 20:51
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 47 λεπτά
Σελήνη 13.3 ημερών
- Δύο συλλήψεις για την τραγωδία στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου: Τα ερωτήματα που «βασανίζουν» τις αρχές
- Κατερίνα Λιόλιου: Πολύ πριν τον Λογαριασμό ξεσήκωνε το Στην Υγειά Μας τραγουδώντας «Του Αγοριού Απέναντι»
- Ασφυκτιά η Ευρώπη από τον καύσωνα: 74 πνιγμοί στη Γαλλία - Νεκρός 6χρονος στη Γερμανία
- Τριζόνια: Το νησί χωρίς αυτοκίνητα που ήθελε να αγοράσει ο Ωνάσης - «It's not for sale» είπαν οι κάτοικοι
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.