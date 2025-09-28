Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Οσίου Χαρίτωνος ομολογητού, Αγίου Αλκίσων.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος
- Αλκίσων
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λύσσας
Ανατολή ήλιου: 07:18
Δύση ήλιου: 19:13
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 55 λεπτά
Σελήνη 5.9 ημερών
- Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ: Ποιες περιοχές θα σαρώσει η κακοκαιρία από το βράδυ Σαββάτου
- Τέλος η απεργία πείνας του Δημήτρη Οικονομόπουλου: Η κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι
- «Άντε Μάνθο, ρίξε…»: Ο παρκαδόρος που σκότωσε την οδοντίατρο στη Βραυρώνα επειδή το ζήτησε
- Βασίλης Μπισμπίκης: «Είμαι κακό παράδειγμα ανθρώπου» - Η προειδοποίηση της Βανδή
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.