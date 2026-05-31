Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου

Σήμερα, Κυριακή 31 Μαΐου, Πεντηκοστή, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Ερμείου μάρτυρος, Αγίου Μάγου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ερμείας, Ερμειάς, Ερμεία
- Μάγια, Μάγος
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος
Ανατολή ήλιου: 06:04
Δύση ήλιου: 20:41
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 37 λεπτά
Σελήνη 14.8 ημερών
