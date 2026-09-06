Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Οσιμάρτυρος Βίβου, Αγίου Ευδοξίου, Αγίας Λυγερής της Χιοπολίτιδος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Βίβος, Βιβή
- Ευδόξιος, Ευδόξης, Δόξης
- Λιγερή
Ανατολή ήλιου: 06:59
Δύση ήλιου: 19:47
Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 49 λεπτά
Σελήνη 24.4 ημερών
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