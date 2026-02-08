Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Του Ασώτου, Προφήτου Ζαχαρία εκ της Παλαιάς Διαθήκης, Άγιων Μάρθας Μαρίας και Λυκαρίωνος, Αγίου Θεοδωρου του Στρατηλάτη.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος, Ζάκι, Ζάκης, Ζαχαρένια, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα, Ζαχαρίτσα*
- Μάρθα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:22
Δύση ήλιου: 17:55
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 33 λεπτά
Σελήνη 21.1 ημερών
