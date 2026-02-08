Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Του Ασώτου, Προφήτου Ζαχαρία εκ της Παλαιάς Διαθήκης, Άγιων Μάρθας Μαρίας και Λυκαρίωνος, Αγίου Θεοδωρου του Στρατηλάτη.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος, Ζάκι, Ζάκης, Ζαχαρένια, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα, Ζαχαρίτσα*

Μάρθα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:22

Δύση ήλιου: 17:55

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 33 λεπτά

Σελήνη 21.1 ημερών