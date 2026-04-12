Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου

Σήμερα, Κυριακή 12 Απριλίου, Κυριακή του Πάσχα, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Οσίου Ακακίου Καυσοκαλυβίτου, Οσίας Ανθούσας, Οσίου Νεοφύτου του Εγκλείστου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ακάκιος, Κάχι, Κάκι*

Ανθούσα

Νεόφυτος, Νεοφυτία, Νεοφύτη*

Αναστάσιος, Τάσος, Αναστάσης, Ανέστης, Αναστασία, Τασούλα*

Αναστασία, Νατάσα, Νανά, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα, Σάσα*

Πασχαλίνα, Λίνα, Πασχαλιά, Πασχάλης

Λάμπρος, Λαμπρινή, Λαμπρίνα, Λίλα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:53

Δύση ήλιου: 19:58

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 4 λεπτά

Σελήνη 24.2 ημερών