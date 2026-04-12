Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.



Σήμερα, Κυριακή 12 Απριλίου, Κυριακή του Πάσχα, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Οσίου Ακακίου Καυσοκαλυβίτου, Οσίας Ανθούσας, Οσίου Νεοφύτου του Εγκλείστου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Ακάκιος, Κάχι, Κάκι*
  • Ανθούσα
  • Νεόφυτος, Νεοφυτία, Νεοφύτη*
  • Αναστάσιος, Τάσος, Αναστάσης, Ανέστης, Αναστασία, Τασούλα*
  • Αναστασία, Νατάσα, Νανά, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα, Σάσα*
  • Πασχαλίνα, Λίνα, Πασχαλιά, Πασχάλης
  • Λάμπρος, Λαμπρινή, Λαμπρίνα, Λίλα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:53

Δύση ήλιου: 19:58

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 4 λεπτά

Σελήνη 24.2 ημερών

