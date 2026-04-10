Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου

Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Μάξιμος, Μάξιμη, Μάξιμα*

Αναξιμένης, Μένης

Δημοσθένης, Δήμος

Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς*

Επαμεινώνδας, Νώντας

Ετεοκλής

Ζήνων*

Ηρακλής, Ηρακλεία, Ηρακλίτσα

Ηφαιστίων

Θεμιστοκλής, Θέμης, Θεμιστοκλεία, Θεμίστω*

Θεόφραστος

Θησέας, Θησεύς

Ισοκράτης

Μιλτιάδης, Μίλτος

Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης, Ξενοφωντία, Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη, Ξένια*

Όμηρος

Παρμενίων

Πελοπίδας

Περικλής

Πίνδαρος

Πολύβιος

Προμηθεύς

Σοφοκλής, Σοφόκλεια

Σωκράτης, Σωκρατίνα, Σωκρατία*

Τιμόθεος, Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Θέος, Τιμοθέη, Τιμοθέα, Τίμα, Τίμη, Θέα, Θέη*

Φιλοποίμην, Φίλης

Φωκίων, Φώκος

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:56

Δύση ήλιου: 19:56

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 59 λεπτά

Σελήνη 22.3 ημερών