Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου

Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Μάξιμος, Μάξιμη, Μάξιμα*
- Αναξιμένης, Μένης
- Δημοσθένης, Δήμος
- Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς*
- Επαμεινώνδας, Νώντας
- Ετεοκλής
- Ζήνων*
- Ηρακλής, Ηρακλεία, Ηρακλίτσα
- Ηφαιστίων
- Θεμιστοκλής, Θέμης, Θεμιστοκλεία, Θεμίστω*
- Θεόφραστος
- Θησέας, Θησεύς
- Ισοκράτης
- Μιλτιάδης, Μίλτος
- Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης, Ξενοφωντία, Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη, Ξένια*
- Όμηρος
- Παρμενίων
- Πελοπίδας
- Περικλής
- Πίνδαρος
- Πολύβιος
- Προμηθεύς
- Σοφοκλής, Σοφόκλεια
- Σωκράτης, Σωκρατίνα, Σωκρατία*
- Τιμόθεος, Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Θέος, Τιμοθέη, Τιμοθέα, Τίμα, Τίμη, Θέα, Θέη*
- Φιλοποίμην, Φίλης
- Φωκίων, Φώκος
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:56
Δύση ήλιου: 19:56
Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 59 λεπτά
Σελήνη 22.3 ημερών
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.