Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα: Οι στενοί συνεργάτες και η ψηφιακή στροφή

Η αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη πρώτη του νέου κόμματος Τσίπρα έχει αρχίσει και αύριο (26/05) η πρωτοβουλία περνάει από τη φάση της θεμελίωσης στη φάση της ολοκλήρωσης. Από τις εκατοντάδες εθελοντών και τις αρχικές επεξεργασίες στα εκατοντάδες χιλιάδες μέλη, το συντονισμό και τη δράση τους, όπως λένε στελέχη της Αμαλίας.



Δεκάδες συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, όπως και δεκάδες εθελοντές στις πόλεις όπου λάμβαναν χώρα οι παρουσιάσεις της «Ιθάκης», εργάζονταν αθόρυβα για να σχηματιστούν οι πρώτοι πυρήνες. Να θεμελιωθεί η προσπάθεια σε ένα πρώτο και αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό, που αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για το εύρος και το βάθος της.



Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο Στέλιος Αποστόλου, η Ελένη Σταυρακάκη, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η Τζένη Διαμαντοπούλου και ο Δημήτρης Χαλαζωνίτης, με συντονιστή τον Γιώργο Βασιλειάδη, είναι ο αρχικός πυρήνας, γύρω από τον οποίο οργανώθηκαν ομάδες σε ομόκεντρους κύκλους σε όλη τη χώρα. Δηλαδή ομάδες και κύκλοι που δεν έχουν μόνο τοπική αναφορά, αλλά και θεματική, έτσι που η οργάνωση του κόμματος να θεμελιώνεται σε μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, όπως η Παιδεία, η Υγεία, η Οικονομία, το Περιβάλλον, η Ενέργεια κλπ.



Να μπορεί έτσι ο νέος φορέας, άμεσα και αποτελεσματικά να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες, με συγκεκριμένους και μετρήσιμους τρόπους.

Ο συντονισμός και η αλληλεπίδραση ομάδων και κύκλων θα γίνεται με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν το διαδίκτυο και όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.



Κι αυτό δεν απορρέει μόνο από τα απροσπέλαστα οικονομικά προβλήματα, που απαιτεί η συντήρηση πολυάνθρωπων μηχανισμών, αλλά και από μια νέα αντίληψη για το προοδευτικό κόμμα της εποχής μας. Αντίληψη που θέλουν να μετατρέψουν σε πράξη ο Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες του.



Διαδικτυακές συνεδριάσεις, online διαβουλεύσεις, ψηφοφορίες και κομματικά δημοψηφίσματα, θα διασφαλίζουν έτσι το δημοκρατικό χαρακτήρα του νέου φορέα και τη συμμετοχή των μελών στη διαμόρφωση της πολιτικής του. Ενώ ταυτόχρονα θα διευκολύνεται ο συντονισμός δράσης και οι συντονισμένες πρωτοβουλίες.



Η διαδικτυακή πλατφόρμα, που χτίστηκε από ειδικούς και προσαρμόστηκε από εθελοντές στις ανάγκης του υβριδικού κόμματος θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο αυτής της προσπάθειας. Σ’ αυτή θα γίνεται η εγγραφή των νέων μελών, η αλληλεπίδραση μεταξύ τους και μεταξύ διαφόρων ομάδων, ο συντονισμός των θεματικών κύκλων, όπως και η άμεση και αμφίπλευρη επαφή ηγεσίας και «βάσης». Ενώ στην πλήρη ανάπτυξη της πλατφόρμας θα υπάρχει πανελλαδική πρόσβαση στη δράση και τις επεξεργασίες των θεματικών ομάδων.