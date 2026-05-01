Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 1 Μαΐου

Σήμερα, Παρασκευή 1 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Προφήτου Ιερεμία, Αγίου Πανάρετου, Οσίας Ισιδώρας, Αγίας Ταμάρας, Αγίου Φιλοσόφου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ιερεμίας
- Πανάρετος, Παναρέτη
- Ισιδώρα, Δώρα
- Τάμαρα, Ταμάρα
- Φιλόσοφος, Σοφός, Φιλοσοφία, Φιλοσοφή
Παγκόσμιες ημέρες
- Εργατική Πρωτομαγιά / Διεθνής Ημέρα Εργατών
- Παγκόσμια Ημέρα για τη Νομιμοποίηση της Κάνναβης
Ανατολή ήλιου: 06:28
Δύση ήλιου: 20:15
Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 47 λεπτά
Σελήνη 14.5 ημερών
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.