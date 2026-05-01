Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 1 Μαΐου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 1 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Παρασκευή 1 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Προφήτου Ιερεμία, Αγίου Πανάρετου, Οσίας Ισιδώρας, Αγίας Ταμάρας, Αγίου Φιλοσόφου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ιερεμίας
  • Πανάρετος, Παναρέτη
  • Ισιδώρα, Δώρα
  • Τάμαρα, Ταμάρα
  • Φιλόσοφος, Σοφός, Φιλοσοφία, Φιλοσοφή

Παγκόσμιες ημέρες

  • Εργατική Πρωτομαγιά / Διεθνής Ημέρα Εργατών
  • Παγκόσμια Ημέρα για τη Νομιμοποίηση της Κάνναβης

Ανατολή ήλιου: 06:28

Δύση ήλιου: 20:15

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 47 λεπτά

Σελήνη 14.5 ημερών

