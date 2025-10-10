Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας των αδελφών.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ευλάμπιος, Λάμπης, Ευλάμπης
  • Ευλαμπία, Ευλαμπή, Λαμπή, Λαμπία, Λάμπω

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας
  • Παγκόσμια Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής

Ανατολή ήλιου: 07:29

Δύση ήλιου: 18:55

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 26 λεπτά

Σελήνη 18.5 ημερών

ΕΛΛΑΔΑ