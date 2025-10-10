Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

Σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας των αδελφών.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ευλάμπιος, Λάμπης, Ευλάμπης
- Ευλαμπία, Ευλαμπή, Λαμπή, Λαμπία, Λάμπω
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας
- Παγκόσμια Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής
Ανατολή ήλιου: 07:29
Δύση ήλιου: 18:55
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 26 λεπτά
Σελήνη 18.5 ημερών
- Ερωτικό τρίγωνο κατέληξε με 14 νεκρούς: Τραγωδία βγαλμένη από Χόλιγουντ στο Νότιο Σουδάν
- Δανάη Παππά για Μπισμπίκη: «Για ποιον λόγο να είμαι υπόλογη σε κάτι που δεν έχω καμία σχέση;»
- Γυναίκα αποθηκάριος στην Amazon έστειλε απευθείας στον Μπέζος για λεφτά - Δεν φανταζόταν την απάντηση
- Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν περίμενα σε αυτή την εποχή μια πλάτη να αναστατώσει τόσο πολύ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.