Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου

Σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη του Οσίου Ονουφρίου του Αιγυπτίου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ονούφριος, Ονούφρης, Ονουφρία
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας
Ανατολή ήλιου: 06:02
Δύση ήλιου: 20:48
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 46 λεπτά
Σελήνη 26.3 ημερών
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