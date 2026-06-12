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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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παγωτό pexels
Παγωτό | Pexels
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Σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη του Οσίου Ονουφρίου του Αιγυπτίου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ονούφριος, Ονούφρης, Ονουφρία

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας

Ανατολή ήλιου: 06:02

Δύση ήλιου: 20:48

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 46 λεπτά

Σελήνη 26.3 ημερών

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