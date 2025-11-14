Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Γρηγορίου του Παλαμά αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Φιλίππου του Αποστόλου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, Γρηγορία*
  • Φίλιππος, Φίλιππας, Φιλιππής, Φιλιππάκης, Φιλίτσα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα κατά του Διαβήτη

Ανατολή ήλιου: 07:04

Δύση ήλιου: 17:14

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 9 λεπτά

Σελήνη 24.2 ημερών

