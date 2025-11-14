Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

Σήμερα, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Γρηγορίου του Παλαμά αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Φιλίππου του Αποστόλου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, Γρηγορία*
- Φίλιππος, Φίλιππας, Φιλιππής, Φιλιππάκης, Φιλίτσα
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα κατά του Διαβήτη
Ανατολή ήλιου: 07:04
Δύση ήλιου: 17:14
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 9 λεπτά
Σελήνη 24.2 ημερών
