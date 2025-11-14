Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

Σήμερα, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Γρηγορίου του Παλαμά αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Φιλίππου του Αποστόλου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, Γρηγορία*

Φίλιππος, Φίλιππας, Φιλιππής, Φιλιππάκης, Φιλίτσα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Διαβήτη

Ανατολή ήλιου: 07:04

Δύση ήλιου: 17:14

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 9 λεπτά

Σελήνη 24.2 ημερών