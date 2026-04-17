Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 17 Απριλίου

Σήμερα, Παρασκευή 17 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Ζωοδόχου Πηγής, Ιερομάρτυρος Συμεώνος επισκόπου εν Περσία, Αγαπητού πάπα Ρώμης, Μάρτυρος Αδριανού.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ζωή, Ζησούλα, Ζωΐτσα, Ζωζώ, Ζώης, Ζήσης, Ζήσιμος
- Πηγή, Κρήνη, Κρηνιώ
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Αγροτικής Πάλης
- Παγκόσμια Ημέρα Αιμορροφιλίας
Ανατολή ήλιου: 06:46
Δύση ήλιου: 20:02
Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 16 λεπτά
Σελήνη 29.4 ημερών
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.