Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 17 Απριλίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 17 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Cupcakes | Pixabay
Σήμερα, Παρασκευή 17 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Ζωοδόχου Πηγής, Ιερομάρτυρος Συμεώνος επισκόπου εν Περσία, Αγαπητού πάπα Ρώμης, Μάρτυρος Αδριανού.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ζωή, Ζησούλα, Ζωΐτσα, Ζωζώ, Ζώης, Ζήσης, Ζήσιμος
  • Πηγή, Κρήνη, Κρηνιώ

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Αγροτικής Πάλης
  • Παγκόσμια Ημέρα Αιμορροφιλίας

Ανατολή ήλιου: 06:46

Δύση ήλιου: 20:02

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 16 λεπτά

Σελήνη 29.4 ημερών

