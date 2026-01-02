Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 2 Ιανουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ, Αγίου Σιλβέστρου Επισκόπου Ρώμης - Οσίου Σιλβέστρου εκ Ρωσίας.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα*
  • Σίλβεστρος, Σιλβέστρης, Σίλβης, Σιλβέστρα, Σίλβα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:41

Δύση ήλιου: 17:17

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 36 λεπτά

Σελήνη 13.6 ημερών

