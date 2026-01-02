Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 2 Ιανουαρίου

Σήμερα, Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ, Αγίου Σιλβέστρου Επισκόπου Ρώμης - Οσίου Σιλβέστρου εκ Ρωσίας.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα*
- Σίλβεστρος, Σιλβέστρης, Σίλβης, Σιλβέστρα, Σίλβα
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:41
Δύση ήλιου: 17:17
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 36 λεπτά
Σελήνη 13.6 ημερών
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.