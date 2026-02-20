Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγάθωνος πάπα της Ρώμης, Λέοντος επισκόπου Κατάνης του θαυματουργού, Ανιανού Επισκόπου Αλεξανδρείας.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης

Ανατολή ήλιου: 07:08

Δύση ήλιου: 18:08

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 0 λεπτά

Σελήνη 3 ημερών

ΕΛΛΑΔΑ