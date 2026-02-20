Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγάθωνος πάπα της Ρώμης, Λέοντος επισκόπου Κατάνης του θαυματουργού, Ανιανού Επισκόπου Αλεξανδρείας.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης
Ανατολή ήλιου: 07:08
Δύση ήλιου: 18:08
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 0 λεπτά
Σελήνη 3 ημερών
