Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 20 Μαρτίου

Σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου, Δ' Χαιρετισμοί, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίας Κλαυδίας, Αγίου Ροδιανού.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Κλώντια, Κλόντια, Κλαύδια, Κλό
- Ροδιανός, Ροδινός, Ροδίνης, Ρόδης, Ροδιανή, Ροδιάνα, Ροδή, Ροδία
Παγκόσμιες ημέρες
- Διεθνής Ημέρα της Γης
- Παγκόσμια Ημέρα Αποχής από το Κρέας
- Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας
- Διεθνής Ημέρα Αστρολογίας
- Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου για τα Παιδιά και τους Νέους
- Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Ανατολή ήλιου: 06:28
Δύση ήλιου: 18:36
Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 8 λεπτά
Σελήνη 1.5 ημερών
- «Είμαστε πια σε αχαρτογράφητα νερά»: Έχει μπει η Ελλάδα στον πόλεμο;
- Μαρινάκης για κατάρριψη πυραύλων από ελληνικούς Patriot: «Δεν συνιστά επίθεση, ήταν αμυντική ενέργεια»
- Τέμπη: Οργή Καρυστιανού για τη διακοπή της δίκης - «Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε»
- «Ο καταραμένος»: Τι γράφουν τα βιβλία Ιστορίας του Ιράν για τον Μέγα Αλέξανδρο;
