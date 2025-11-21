Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

Σήμερα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται τα Εισόδια της Θεοτόκου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Μαρία, Μαργέτα, Μαριέττα, Μαργετίνα, Μάρω, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιώ, Μαίρη, Μαρινίκη, Μυρέλλα, Μάνια, Μάρα, Μάριος*
- Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω*
- Εισοδία
- Βιργινία
- Λεμονιά
- Πανωραία*
- Σουλτάνα, Σούζυ, Σούζη, Τάνια, Σουλτάνης
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας
- Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης
- Παγκόσμια Ημέρα Χαιρετισμού
Ανατολή ήλιου: 07:12
Δύση ήλιου: 17:09
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 57 λεπτά
Σελήνη 1 ημερών
