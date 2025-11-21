Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

Σήμερα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται τα Εισόδια της Θεοτόκου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Μαρία, Μαργέτα, Μαριέττα, Μαργετίνα, Μάρω, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιώ, Μαίρη, Μαρινίκη, Μυρέλλα, Μάνια, Μάρα, Μάριος*

Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω*

Εισοδία

Βιργινία

Λεμονιά

Πανωραία*

Σουλτάνα, Σούζυ, Σούζη, Τάνια, Σουλτάνης

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης

Παγκόσμια Ημέρα Χαιρετισμού

Ανατολή ήλιου: 07:12

Δύση ήλιου: 17:09

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 57 λεπτά

Σελήνη 1 ημερών