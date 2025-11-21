Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται τα Εισόδια της Θεοτόκου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Μαρία, Μαργέτα, Μαριέττα, Μαργετίνα, Μάρω, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιώ, Μαίρη, Μαρινίκη, Μυρέλλα, Μάνια, Μάρα, Μάριος*
  • Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω*
  • Εισοδία
  • Βιργινία
  • Λεμονιά
  • Πανωραία*
  • Σουλτάνα, Σούζυ, Σούζη, Τάνια, Σουλτάνης

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας
  • Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης
  • Παγκόσμια Ημέρα Χαιρετισμού

Ανατολή ήλιου: 07:12

Δύση ήλιου: 17:09

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 57 λεπτά

Σελήνη 1 ημερών

