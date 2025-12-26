Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Muffins
Muffins | Pixabay
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025, Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου, τιμάται η μνήμη του Αγίου Κωνσταντίου του Ρώσου εν Κωνσταντινούπολη.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Εμμανουήλ, Μανώλης, Μανόλης, Μανουήλ, Μάνος, Μανούσος, Μανουσάκης, Μανουσάκι, Εμμανουέλλα, Εμμανουέλα, Έμμυλι, Μανουέλα, Μανωλία*
  • Κωνστάντιος, Κωστάντιος, Κωνσταντία, Κωσταντία, Ντία

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:39

Δύση ήλιου: 17:12

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 32 λεπτά

Σελήνη 6 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ