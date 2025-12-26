Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025, Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου, τιμάται η μνήμη του Αγίου Κωνσταντίου του Ρώσου εν Κωνσταντινούπολη.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Εμμανουήλ, Μανώλης, Μανόλης, Μανουήλ, Μάνος, Μανούσος, Μανουσάκης, Μανουσάκι, Εμμανουέλλα, Εμμανουέλα, Έμμυλι, Μανουέλα, Μανωλία*

Κωνστάντιος, Κωστάντιος, Κωνσταντία, Κωσταντία, Ντία

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:39

Δύση ήλιου: 17:12

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 32 λεπτά

Σελήνη 6 ημερών