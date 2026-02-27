Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, Α΄ Χαιρετισμοί, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Οσίου Ασκληπιού, Αγίου Νήσιου του Μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Ασκληπιός, Ασκληπιάς, Ασκληπιάδα
  • Νήσιος, Νήσης

Ανατολή ήλιου: 06:59

Δύση ήλιου: 18:16

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 17 λεπτά

Σελήνη 10.5 ημερών

ΕΛΛΑΔΑ