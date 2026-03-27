Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 27 Μαρτίου

Σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου, Ακάθιστος Ύμνος, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίων Φιλητού Λυδίας Θεοπρέπιου και Μακεδόνα, Αγίας Ματρώνης εν Θεσσαλονίκη.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Φιλητός, Φιλήτα, Φιλήτη
- Λυδία, Λήδα, Λύδα*
- Μακεδόνιος, Μακεδόνας, Μακεδόνης, Μακεδών, Μακεδονία, Μακεδονούλα, Μακεδονίτσα
- Ματρώνα, Ματρόνα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου
- Διεθνής Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας
Ανατολή ήλιου: 06:17
Δύση ήλιου: 18:43
Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 25 λεπτά
Σελήνη 9.1 ημερών
