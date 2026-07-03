Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου

Σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίων Ανατολίου και Ευλαμπίου, Αγίου Υακίνθου μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ανατόλιος

Ζουμπουλία

Υάκινθος, Υακίνθη, Υάνθη, Ιάνθη

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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