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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Βαφλάκια με παγωτό | Pixabay
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Σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίων Ανατολίου και Ευλαμπίου, Αγίου Υακίνθου μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ανατόλιος
  • Ζουμπουλία
  • Υάκινθος, Υακίνθη, Υάνθη, Ιάνθη

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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