Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου

Σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίων Ανατολίου και Ευλαμπίου, Αγίου Υακίνθου μάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ανατόλιος
- Ζουμπουλία
- Υάκινθος, Υακίνθη, Υάνθη, Ιάνθη
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
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