Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου

Σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Οσίου Ευδοκίμου δικαίου, Αγίου Ιωσήφ Αριμαθαίας.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ευδόκιμος, Ευδόκιμη,

Ιωσήφ, Σήφης, Ιωσηφίνα, Ζοζεφίνα, Τζέσικα, Τζέσσικα*

Φρειδερίκος, Φρειδερίκη

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:27

Δύση ήλιου: 20:35

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 8 λεπτά

Σελήνη 16.4 ημερών