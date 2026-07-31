Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου

Σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Οσίου Ευδοκίμου δικαίου, Αγίου Ιωσήφ Αριμαθαίας.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ευδόκιμος, Ευδόκιμη,
- Ιωσήφ, Σήφης, Ιωσηφίνα, Ζοζεφίνα, Τζέσικα, Τζέσσικα*
- Φρειδερίκος, Φρειδερίκη
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
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