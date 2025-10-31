Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

Σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Μαρτύρων Σελεύκου και Στρατονίκης.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Απελλής, Απέλλης
- Αμπλίος, Αμπλία
- Νάρκισος, Νάρκισσος
- Αριστόβουλος, Αριστοβούλη
- Στρατονίκη, Στρατή, Νίκη
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης
Ανατολή ήλιου: 06:50
Δύση ήλιου: 17:27
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 38 λεπτά
Σελήνη 9.1 ημερών
