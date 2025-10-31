Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Μαρτύρων Σελεύκου και Στρατονίκης.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Απελλής, Απέλλης
  • Αμπλίος, Αμπλία
  • Νάρκισος, Νάρκισσος
  • Αριστόβουλος, Αριστοβούλη
  • Στρατονίκη, Στρατή, Νίκη

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης

Ανατολή ήλιου: 06:50

Δύση ήλιου: 17:27

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 38 λεπτά

Σελήνη 9.1 ημερών

