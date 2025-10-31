Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

Σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Μαρτύρων Σελεύκου και Στρατονίκης.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Απελλής, Απέλλης

Αμπλίος, Αμπλία

Νάρκισος, Νάρκισσος

Αριστόβουλος, Αριστοβούλη

Στρατονίκη, Στρατή, Νίκη

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης

Ανατολή ήλιου: 06:50

Δύση ήλιου: 17:27

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 38 λεπτά

Σελήνη 9.1 ημερών