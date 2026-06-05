Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Παγωτό Pixabay
Παγωτό | Pixabay
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίου Δωροθέου ιερομάρτυρος, Αγίου Πλουτάρχου μάρτυρος, Αγίων δέκα Μαρτύρων της Αιγύπτου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Δωροθέα, Δωρόθεος
  • Πλούταρχος
  • Κύνθια, Κυνθία
  • Απόλλωνας, Απόλλων
  • Νικανδρία, Νίκη, Νίκανδρος
  • Σεληνιάς, Σελήνος, Σελήνιος, Σεληνιάδα, Σεληνία, Σελήνη, Σελήνα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Ανατολή ήλιου: 06:03

Δύση ήλιου: 20:44

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 41 λεπτά

Σελήνη 19.3 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ