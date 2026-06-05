Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου

Σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίου Δωροθέου ιερομάρτυρος, Αγίου Πλουτάρχου μάρτυρος, Αγίων δέκα Μαρτύρων της Αιγύπτου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Δωροθέα, Δωρόθεος

Πλούταρχος

Κύνθια, Κυνθία

Απόλλωνας, Απόλλων

Νικανδρία, Νίκη, Νίκανδρος

Σεληνιάς, Σελήνος, Σελήνιος, Σεληνιάδα, Σεληνία, Σελήνη, Σελήνα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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