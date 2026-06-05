Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου

Σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίου Δωροθέου ιερομάρτυρος, Αγίου Πλουτάρχου μάρτυρος, Αγίων δέκα Μαρτύρων της Αιγύπτου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Δωροθέα, Δωρόθεος
- Πλούταρχος
- Κύνθια, Κυνθία
- Απόλλωνας, Απόλλων
- Νικανδρία, Νίκη, Νίκανδρος
- Σεληνιάς, Σελήνος, Σελήνιος, Σεληνιάδα, Σεληνία, Σελήνη, Σελήνα
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
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