Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Προφήτου Ζαχαρίου πατρός Ιωάννου Βαπτιστή.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος, Ζάκι, Ζάκης, Ζαχαρένια, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα, Ζαχαρίτσα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:58

Δύση ήλιου: 19:49

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 50 λεπτά

Σελήνη 12.2 ημερών