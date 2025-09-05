Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Newsroom
Σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Προφήτου Ζαχαρίου πατρός Ιωάννου Βαπτιστή.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος, Ζάκι, Ζάκης, Ζαχαρένια, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα, Ζαχαρίτσα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:58

Δύση ήλιου: 19:49

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 50 λεπτά

Σελήνη 12.2 ημερών

