Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Προφήτου Ζαχαρίου πατρός Ιωάννου Βαπτιστή.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος, Ζάκι, Ζάκης, Ζαχαρένια, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα, Ζαχαρίτσα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:58
Δύση ήλιου: 19:49
Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 50 λεπτά
Σελήνη 12.2 ημερών
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.