Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 6 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 6 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Παρασκευή 6 Μαρτίου, Β' Χαιρετισμοί, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη του Οσίου Ησυχίου του θαυματουργού.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Ησύχιος, Ησύχης, Ησυχία

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Δράσης των Σιδηροδρομικών
  • Παγκόσμια Ημέρα κατά του ενδοσχολικού εκφοβισμού & ενδοσχολικής βίας

Ανατολή ήλιου: 06:49

Δύση ήλιου: 18:23

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 34 λεπτά

Σελήνη 17.6 ημερών

