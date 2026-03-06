Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 6 Μαρτίου

Σήμερα, Παρασκευή 6 Μαρτίου, Β' Χαιρετισμοί, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη του Οσίου Ησυχίου του θαυματουργού.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ησύχιος, Ησύχης, Ησυχία
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Δράσης των Σιδηροδρομικών
- Παγκόσμια Ημέρα κατά του ενδοσχολικού εκφοβισμού & ενδοσχολικής βίας
Ανατολή ήλιου: 06:49
Δύση ήλιου: 18:23
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 34 λεπτά
Σελήνη 17.6 ημερών
