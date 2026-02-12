Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, Τσικνοπέμπτη, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίου Μελετίου Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας, Αγίου Πλωτίνου του μάρτυρος, Οσίου Μελετίου του εν Υψενή.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Μελετούλα, Μελετίνα*

Πλωτίνος, Πλωτός, Πλωτίνη, Πλωτή, Πλωτίνα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Ημέρα της Ερυθράς Χειρός (από το σύμβολο της κόκκινης παλάμης που σημαίνει STOP στην στρατολόγηση παιδιών σε πολέμους)

Ανατολή ήλιου: 07:18

Δύση ήλιου: 18:00

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 42 λεπτά

Σελήνη 24.7 ημερών