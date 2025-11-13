Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

Σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Οσιομάρτυρος Δαμασκηνού του Κωνσταντινοπολίτου, Ιωάννου Χρυσοστόμου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Δαμασκηνός, Δαμασκηνή

Χρυσόστομος, Χρυσοστόμης, Χρυσοστόμη, Χρυσοστομία, Χρυσοστομίτσα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:03

Δύση ήλιου: 17:15

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 11 λεπτά

Σελήνη 23.3 ημερών