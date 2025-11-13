Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

Σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Οσιομάρτυρος Δαμασκηνού του Κωνσταντινοπολίτου, Ιωάννου Χρυσοστόμου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Δαμασκηνός, Δαμασκηνή
- Χρυσόστομος, Χρυσοστόμης, Χρυσοστόμη, Χρυσοστομία, Χρυσοστομίτσα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:03
Δύση ήλιου: 17:15
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 11 λεπτά
Σελήνη 23.3 ημερών
