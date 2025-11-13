Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Οσιομάρτυρος Δαμασκηνού του Κωνσταντινοπολίτου, Ιωάννου Χρυσοστόμου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Δαμασκηνός, Δαμασκηνή
  • Χρυσόστομος, Χρυσοστόμης, Χρυσοστόμη, Χρυσοστομία, Χρυσοστομίτσα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:03

Δύση ήλιου: 17:15

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 11 λεπτά

Σελήνη 23.3 ημερών

