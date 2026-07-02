Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 2 Ιουλίου

Σήμερα, Πέμπτη 2 Ιουλίου, Κατάθεσις της τιμίας Εσθήτος της παναγίας Θεοτόκου εν Βλαχερναίς, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Ιουβεναλίου πατριάρχου Ιεροσολύμων.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ιουβενάλιος, Ιουβενάλης, Γιουβενάλης, Ιουβεναλία*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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