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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 2 Ιουλίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 2 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτό Pixabay
Παγωτό | Pixabay
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Σήμερα, Πέμπτη 2 Ιουλίου, Κατάθεσις της τιμίας Εσθήτος της παναγίας Θεοτόκου εν Βλαχερναίς, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Ιουβεναλίου πατριάρχου Ιεροσολύμων.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ιουβενάλιος, Ιουβενάλης, Γιουβενάλης, Ιουβεναλία*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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