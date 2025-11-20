Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 20 Νοεμβρίου

Σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Θέκλας και των συν αυτή Αγίων παρθένων - Δινάχ.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Δεναχίς, Δεναχίδα
Παγκόσμιες ημέρες
- Ημέρα για την Εκβιομηχάνιση της Αφρικής
- Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού
- Ημέρα Μνήμης Υπερφυλικών
Ανατολή ήλιου: 07:11
Δύση ήλιου: 17:10
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 59 λεπτά
Σελήνη 0.1 ημέρας
