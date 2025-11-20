Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 20 Νοεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Θέκλας και των συν αυτή Αγίων παρθένων - Δινάχ.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Δεναχίς, Δεναχίδα

Παγκόσμιες ημέρες

  • Ημέρα για την Εκβιομηχάνιση της Αφρικής
  • Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού
  • Ημέρα Μνήμης Υπερφυλικών

Ανατολή ήλιου: 07:11

Δύση ήλιου: 17:10

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 59 λεπτά

Σελήνη 0.1 ημέρας

