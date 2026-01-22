Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Τιμοθέου Αποστόλου, Αγίου Αναστασίου του Πέρση.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Αναστάσιος, Τάσος, Αναστάσης, Ανέστης, Αναστασία, Τασούλα*
  • Τιμόθεος, Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Θέος, Τιμοθέη, Τιμοθέα, Τίμα, Τίμη, Θέα, Θέη*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:36

Δύση ήλιου: 17:36

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 0 λεπτά

Σελήνη 3.5 ημερών

