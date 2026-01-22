Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

Σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Τιμοθέου Αποστόλου, Αγίου Αναστασίου του Πέρση.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Αναστάσιος, Τάσος, Αναστάσης, Ανέστης, Αναστασία, Τασούλα*

Τιμόθεος, Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Θέος, Τιμοθέη, Τιμοθέα, Τίμα, Τίμη, Θέα, Θέη*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:36

Δύση ήλιου: 17:36

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 0 λεπτά

Σελήνη 3.5 ημερών