Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

Σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Τιμοθέου Αποστόλου, Αγίου Αναστασίου του Πέρση.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αναστάσιος, Τάσος, Αναστάσης, Ανέστης, Αναστασία, Τασούλα*
- Τιμόθεος, Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Θέος, Τιμοθέη, Τιμοθέα, Τίμα, Τίμη, Θέα, Θέη*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:36
Δύση ήλιου: 17:36
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 0 λεπτά
Σελήνη 3.5 ημερών
- Τραγωδία στη Γλυφάδα: Νεκρή γυναίκα από την κακοκαιρία - Τι αναφέρουν οι πληροφορίες
- Απίστευτες εικόνες με βυθισμένα ΙΧ κάτω από τη γέφυρα Σπύρου Λούη - Βίντεο του Reader
- Δημοσκόπηση Pulse: Από πού «κλέβουν» ψήφους Καρυστιανού και Τσίπρας – Τα ποσοστά που θα έπαιρναν
- Ποιες χώρες «έριξαν χυλόπιτα» στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.