Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα - Σε ποιον θα πείτε χρόνια πολλά
Cupcakes | Pixabay
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Μεγαλομάρτυρος Ιακώβου του Πέρσου, Οσίων Μωυσέως Ναθαναήλ Πινουφρίου και Ιακώβου του Ρώσου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.

Ανατολή ήλιου: 07:18

Δύση ήλιου: 17:07

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 49 λεπτά

Σελήνη 6.5 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ