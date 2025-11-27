Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

Σήμερα, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Μεγαλομάρτυρος Ιακώβου του Πέρσου, Οσίων Μωυσέως Ναθαναήλ Πινουφρίου και Ιακώβου του Ρώσου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.
Ανατολή ήλιου: 07:18
Δύση ήλιου: 17:07
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 49 λεπτά
Σελήνη 6.5 ημερών
